Triple perfekt: Kämna gewinnt neunte Vuelta-Etappe

„Ich freue mich total darüber. Ich habe in den vergangenen Monaten so hart gearbeitet. Genau darauf habe ich mich vorbereitet. Ich freue mich, dass ich nach dem Giro wieder da bin“, sagte Kämna und fügte hinzu: „Wir durften nicht zu viel Energie verschwenden. Ich hatte im Tank noch einiges an Power. Ich bin zwei Minuten komplett über meinem Limit gewesen.“