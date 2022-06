Ullrich über Dokumentation: „Große Emotionen in mir geweckt“

Die drei Besten der Tour de France 1997 nach der Siegerehrung in Paris: Gesamtsieger Jan Ullrich (M), der zweitplatzierte Franzose Richard Virenque (l) und der beste Bergfahrer, der Italiener Marco Pantani. (Bild: dpa) (Foto: Oliver Berg/dpa)

Merdingen - Der frühere deutsche Radstar Jan Ullrich hat sich zu der ARD-Dokumentation anlässlich seines Sieges bei der Tour de France 1997 geäußert.

„Natürlich habe ich mir die auch angeschaut und es hat große Emotionen in mir geweckt“, sagte Ullrich in einem Instagram-Post. „Ich weiß, ich habe ein sehr intensives Leben hinter mir mit allen Höhen und Tiefen. Natürlich weckt das große Emotionen, das könnt ihr euch sicherlich denken.“

Die mehrteilige Dokumentation und ein dazugehörender Podcast beschäftigen sich intensiv mit dem Leben des einzigen deutschen Tour-Siegers. Nur Ullrich selbst kommt nicht zu Wort, er soll dies aufgrund eines Exklusivvertrages nicht dürfen. Dafür werden zahlreiche Wegbegleiter wie sein einstiger Dauerrivale Lance Armstrong interviewt.

Nach seinem unfreiwilligen Karriereende durch den Tour-Ausschluss 2006 war Ullrich in seinem Privatleben öfter in Schwierigkeiten geraten. In der Schweiz verursachte er einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, auf Mallorca geriet er mit seinem Nachbarn Till Schweiger aneinander. Hinzu kam die Trennung von seiner Frau. Seit einigen Jahren wohnt Ullrich wieder in Merdingen in Baden-Württemberg und soll sich auf einem guten Weg befinden.

