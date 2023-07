Vingegaard-Frau zu Doping: „Blutproben 50 Jahre aufbewahren“

Seine Heimat Dänemark wird Vingegaard wohl verlassen. Der Jumbo-Profi lebt noch immer in der Nähe seines Heimatortes Glyngøre auf dem dänischen Festland. „Wir können nicht in Dänemark leben, denn dort gibt es leider keine Berge. Also müssen wir uns damit beschäftigen“, sagte Hansen. Bisher ist sie mit Tochter Trine oft mit Vingegaard mitgereist. „Jetzt kommt sie aber in ein Alter, wo sie Stabilität im Alltag und Spielkameraden braucht.“ Im Raum steht ein Umzug in die Schweiz.