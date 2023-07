Vollering gewinnt Frauen-Tour - Bauernfeind auf Platz neun

Die 26-Jährige ließ sich im abschließenden Zeitfahren in Pau den Gesamtsieg nicht mehr nehmen. Vollering wies nach acht Etappen und 959,9 Kilometern in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 3:03 Minuten auf die zweitplatzierte Belgierin Lotte Kopecky auf. Vollerings Landsfrau und Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten musste sich mit dem vierten Gesamtrang begnügen. Das letzte Zeitfahren gewann die Schweizer Europameisterin Marlen Reusser, die in 29:15 Minuten über 22,6 Kilometer zehn Sekunden vor Vollering lag.