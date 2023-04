Vor Paris-Roubaix: App sorgt für Debatten

Der frühere Roubaix-Sieger John Degenkolb sieht das Thema deutlich entspannter. „Die Wattzahlen finde ich nicht so bedeutend“, sagt der 34-Jährige der dpa. „Watt gewinnt keine Rennen.“ Der Routinier sieht Strava vor allem „als ein tolles Tool, um die Leute teilhaben zu lassen, was man für einen Aufwand betreibt.“ Jeder der sich auf der Plattform anmeldet, kann Degenkolb folgen und erhält einen Einblick in seine Leistungen. So ist zu sehen, dass der gebürtige Thüringer im vergangenen Jahr über 30.000 Kilometer auf dem Rad zurücklegte. In diesem Jahr sind es bereits weit über 8000.