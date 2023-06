Vor Tour-Start: Kahnbeinbruch macht Pogacar zu schaffen

„Zwei von drei Knochen sind geheilt. Das Kahnbein braucht noch ein wenig mehr Zeit“, sagte der Slowene zwei Tage vor dem Start in Bilbao. „Ich habe noch lange nicht die volle Beweglichkeit zurück, bin vielleicht bei 60 oder 70 Prozent. Beim Training hatte ich aber keine Probleme.“ Der Vorjahreszweite startet am Samstag neben Titelverteidiger Jonas Vingegaard als Top-Favorit in das wichtigste Radrennen der Welt.