Vuelta: Evenepoel baut mit Etappensieg Führung aus

Alto de Piornal - Radprofi Remco Evenepoel hat mit seinem zweiten Etappensieg seine Führung bei der 77. Spanien-Rundfahrt ausgebaut.

Der 22-jährige Belgier setzte sich auf dem 18. Tagesabschnitt nach 192 Kilometern von Trujillo hinauf zur Bergankunft in Alto de Piornal mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Spanier Enric Mas durch. Dritter wurde der Niederländer Robert Gesink, der als Solist auf dem letzten Kilometer des Schlussanstiegs noch eingeholt wurde.

Im Kampf um das Rote Trikot des Gesamtführenden liegt Evenepoel nun 2:07 Minuten vor Verfolger Mas. Dritter ist der Spanier Juan Ayuso Pesquera mit bereits 5:14 Minuten Rückstand.

Am Freitag müssen die Fahrer einen 138,3 Kilometer langen, mittelschweren Abschnitt rund um Talavera de la Reina bewältigen. Die Vuelta geht am kommenden Sonntag in Madrid zu Ende.

