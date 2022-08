Vuelta: Evenepoel baut Vorsprung aus - Meintjes siegt

Der Belgier Remco Evenepoel baute seinen Vorsprung aus. (Bild: dpa) (Foto: David Stockman/BELGA/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Les Praeres - Der belgische Radprofi Remco Evenepoel hat bei der Spanien-Rundfahrt seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Dem 22-Jährigen reichte auf der neunten Etappe nach 171,4 Kilometern von Villaviciosa nach Les Praeres ein vierter Platz, um seine direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren. Den Tagessieg bei der Bergankunft holte sich der Südafrikaner Louis Meintjes. Der 30-Jährige setzte sich als Ausreißer vor den Italienern Samuele Battistella und Edoardo Zambanini durch.

Im Kampf um das Rote Trikot liegt Evenepoel nun 1:12 Minuten vor dem Spanier Enric Mas. Vorjahressieger Primoz Roglic aus Slowenien ist 1:53 Minuten zurück weiterhin Gesamtdritter.

Am Montag steht bei der Vuelta ein Ruhetag an. Zu Ende geht das Rennen am 11. September in der spanischen Hauptstadt Madrid.

© dpa-infocom, dpa:220828-99-545191/2