Vuelta: Groves gewinnt Sprint am Golf von Almeria

Der Australier Kaden Groves jubelt nach seinem Etappensieg.

Cabo de Gata - Kaden Groves hat die elfte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Nach 191,2 Kilometern von Alhama De Murcia nach Cabo de Gata setzte sich der Australier vor dem Niederländer Danny van Poppel und dem belgischen Meister Tim Merlier durch.

Der deutsche Routinier John Degenkolb probierte es am Golf von Almeria mit einem langen Sprint und landete am Ende auf Platz sieben. „Ich war in einer guten Position und habe gesehen, dass es noch 300 Meter sind. Da habe ich mein Herz in die Hand genommen. Am Ende bin ich zufrieden, obwohl es natürlich etwas besser hätte ausgehen können. Im Moment kann ich die Jungs einfach nicht schlagen“, sagte Degenkolb.

In der Gesamtwertung gab es erwartungsgemäß keine Veränderungen. Der Belgier Remco Evenepoel liegt 2:41 Minuten vor Titelverteidiger Primoz Roglic. Der Slowene hatte die vergangenen drei Auflagen der Vuelta für sich entschieden und würde mit einem vierten Erfolg zu Rekordsieger Roberto Heras aufschließen. Dessen letzter Sieg 2005 war dem Spanier zunächst wegen Dopings aberkannt, nach einem Formfehler aber wieder zugesprochen worden.

Unterdessen mussten die nächsten prominenten Fahrer das Rennen vorzeitig beenden. Der Brite Simon Yates trat aufgrund eines positiven Corona-Tests am Mittwoch nicht zur elften Etappe an. Das teilte sein Team BikeExchange mit. Der 30-Jährige hatte das Rennen 2018 gewonnen und lag im Klassement auf Rang fünf. Den Gesamtneunten Pavel Sivakov ereilte dasselbe Schicksal wie Yates, wie sein Team Ineos-Grenadiers mitteilte. Das zweitklassige Team Kern Pharma vermeldete gleich drei positive Tests.

Am Dienstag hatte bereits der zweimalige Etappensieger Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe coronapositiv aufgeben müssen. Damit stieg die Zahl der Corona-Fälle bei der Vuelta auf 19. Bei der Tour de France im Juli hatte es 17 Aufgaben aufgrund von positiven Corona-Tests gegeben.

