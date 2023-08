Vuelta: Jumbo will mit Tour-Sieger Vingegaard das Triple

Größter Widersacher dürfte Remco Evenepoel sein. Der Ex-Weltmeister hat die Vuelta im vergangenen Jahr gewonnen. In diesem Jahr wollte das Wunderkind eigentlich beim Giro d'Italia triumphieren, doch ein positiver Coronatest stoppte ihn in Führung liegend. Das nervt ihn noch immer. „Das größte Ziel ist es, kein Covid zu bekommen“, sagte der Belgier und grinste. Nun also die Vuelta - und in gewisser Weise ist dies ein Härtetest für das kommende Jahr, wenn er die Tour fahren will. In den Bergen Spaniens kann er sich schon einmal mit Vingegaard messen. Stapelt er deshalb tief? Evenepoels Ziel: „Eine Etappe und am Ende ein Platz auf dem Podium. Bei einer Grand Tour kann viel passieren.“