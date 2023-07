Weltverband schließt Sportdirektor bei Frauen-Tour aus

Zusätzlich verhängte die UCI eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken gegen den beim Team SD Worx tätigen 51-Jährigen. Nach Ansicht des Dachverbandes zeigten verfügbare TV-Aufnahmen während der fünften Etappe am Donnerstag, „die besondere Gefährlichkeit des Überholens anderer Autos und Fahrer durch Herrn Stam“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Zudem sei er durch „unangemessene Kommentare“ aufgefallen.