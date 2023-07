Winokurow kritisiert Sanktionen gegen russische Sportler

Der frühere Teamkollege von Jan Ullrich kann es auch nicht verstehen, dass seine russischen und belarussischen Fahrer ohne Nationalität gelistet werden. „Es sieht so aus, als ob die UCI (Weltverband) sie bestrafen will, als ob diese Fahrer selbst in die Ukraine eingedrungen wären. Es ist lächerlich. (...) Reicht es nicht schon aus, den Nationalmannschaften von Russland und Belarus die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu verbieten?“