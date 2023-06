Wo die Tour de France zu sehen ist

Die Anfangszeiten sind im Livestream und in der ARD Mediathek zumeist dieselben. Ausnahmen sind die 2., 6., 7., 8. und 15. Etappe. An diesen Tagen startet der Livestream früher. Die Teamvorstellung am Donnerstag wird von 18.30 Uhr an ausschließlich im Livestream angeboten. Auf dem Youtube-Kanal der „Sportschau“ gibt es täglich Etappen-Zusammenfassungen. In der ARD-Mediathek nähern sich die Autoren Uli Fritz und Ole Zeisler in der dreiteiligen Dokumentation dem „Mythos Tour“ an.