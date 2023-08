Zimmermann peilt Podium bei Deutschland Tour an

Die Konkurrenz ist zwar überschaubarer als bei der Frankreich-Rundfahrt, dennoch muss Zimmermann an einigen internationalen Rad-Stars vorbeikommen, wenn er das Podium erreichen will. Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome, der diesjährige Tour-Dritte Adam Yates und Ex-Weltmeister Mads Pedersen planen ihre Teilnahme. Auf deutscher Seite starten unter anderem Nils Politt, Maximilian Schachmann, Pascal Ackermann und Phil Bauhaus. Im vergangenen Jahr sicherte sich der britische Profi Yates den Gesamtsieg, den er in diesem Jahr erfolgreich verteidigen will.