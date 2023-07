Zimmermanns Ärger im Kampf um Bergtrikot

Ob Zimmermann es am Sonntag erneut versucht, ließ er zunächst offen. „Da werden die Punkte recht früh auf der Etappe vergeben, man müsste in die Gruppe gehen. Das war heute kein Spaß, da die Gruppe nur zwei Minuten weggelassen wurde“, sagte Zimmermann. Er wolle die Situation in Ruhe bewerten und das Gespräch mit seiner sportlichen Leitung suchen.