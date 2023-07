Zwei Chancen: So kann Pogacar noch die Tour gewinnen

Achterbahnfahrt in den Vogesen: Die vorletzte Etappe am Samstag ist in diesem Jahr kein Zeitfahren, sondern ein sehr anspruchsvoller Tag in den Vogesen. Nur 133,5 Kilometer lang, dafür mit 3600 Höhenmetern versehen. Im Finale wartet erst der Petit Ballon, der so steil wie Alpe d'Huez ist. Auf der technisch anspruchsvollen Abfahrt wird Pogacar alles riskieren, direkt danach geht es den Col du Platzerwasel hinauf. Der ist noch steiler als sein Vorgänger und deutlich unrhythmischer. Pogacar muss Vingegaard von seinen Helfern isolieren und möglichst weit vor dem Ziel attackieren.