Zweimal deutsches Gold für Bahnrad-Asse bei EM-Auftakt

Zurück im Renngeschehen ist Laura Süßemilch. Die Welt- und Europameisterin von 2021 war 2022 bei der Tour de France Femmes schwer gestürzt. Mit der 25-Jährigen aus Ravensburg kam das deutsche Quartett in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung in der Qualifikation in 4:16,942 Minuten auf den vierten Platz und steht am Donnerstag in der Zwischenrunde.