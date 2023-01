88er gewinnen Viertelfinal-Hinkampf gegen Hösbach knapp

In Müller trat für Hösbach erneut ein ehemaliger Mainzer an. ASV-Ass Kuramagomedov kümmerte das aber kaum. Er legte von der ersten Sekunde an ein beeindruckendes Tempo an den Tag, führte nach einigen Durchdrehern zur Halbzeit 11:0. Die Frage lautete: Kann der Mainzer gegen den konditionell starken Müller so weitermachen? Nicht ganz, nachdem Kuramagomedov in einen Konter gelaufen war, führte er nur noch 12:4. Der Mainzer reagierte aber richtig, schaltete einen Gang runter und brachte die drei Mannschaftspunkte nach Hause.