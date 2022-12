Alemannia Nackenheim ringt in eigener Halle

Das Heim-Duell gegen Hösbach startet am Donnerstag, 29. Dezember, um 20.30 Uhr. Zwei Tage zuvor, am 27. Dezember, treten sie um die gleiche Uhrzeit in Hösbach an. Der Sieger aus den Kämpfen qualifiziert sich für die Play-off-Duelle mit dem ASV Mainz 88 am 7. und 14. Januar.