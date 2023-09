ASV Mainz 88: Frühes WM-Aus für Alexander Semisorow

Mainz. Nach nur einem Kampf war Schluss für Alexander Semisorow bei der WM in Belgrad. Der Ringer des ASV Mainz 88 unterlag dem favorisierten Mongolen Tumur Ochir in der 65-Kilo-Freistil-Klasse deutlich mit 2:9 und reihte sich damit ein in eine Menge Enttäuschungen im deutschen Ringerlager.