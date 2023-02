ASV-Chef Baris Baglan: „Mainzer darf man nie abschreiben”

Herr Baglan, haben Sie schon vollständig realisiert, was am Samstagabend in Stuttgart passiert ist? Bei Weitem nicht. Es ist in den letzten Wochen viel passiert, alles war sehr eng getaktet in der Liga. Wir hatten kaum Luft zum Verschnaufen. Wir haben eine herausragende Hauptrunde gerungen. Es ist einfach nur schön, dass die Jungs und Trainer sich für ihre harte Arbeit selbst belohnt und gekrönt haben. Es braucht aber noch Zeit, das alles sacken zu lassen und zu realisieren.

Wie sah es am Samstag in Ihnen zur Pause aus? Haben Sie zu dem Zeitpunkt noch dran geglaubt, dass Ihr Team das Ding noch drehen kann? Ja, haben wir. Natürlich haben wir in der Pause durchgeschnauft, weil in der ersten Hälfte nicht alles nach Plan lief. Aber der Glaube daran, dass wir es noch schaffen können, war da. Wir wussten, dass es im zweiten Durchgang nicht einfacher wird. Aber die Geschichte zeigt: Mainzer darf man niemals abschreiben. Der Abend in Stuttgart war ein Sinnbild dafür, wie professionell die Einstellung und wie groß der Teamspirit bei uns ist. Ich sehe vor mir eine unheimlich starke Einheit und habe selten so viel Energie und Mentalität gefühlt in einer Mannschaft. Deshalb kann man alle im Verein nur beglückwünschen. Ich bin Erster Vorsitzender des ASV Mainz 88, bin aber auch genauso Fan des ASV. Daher: Hut ab vor der gemeinschaftlichen Leistung von Trainern und Team.

Was hat Sie so sichergemacht, dass der Titel nach der Finalniederlage 2022 dieses Jahr nach Mainz geht? Man kann in der Chronologie des Saisonverlaufs sehen, dass wir unerschütterlich daran geglaubt haben. Die vergangene, unvollendete Saison war die beste seit neun Jahren. Es war schön, dass wir damals nach vielen Halbfinalteilnahmen zeigen konnten, dass wir auch Finale können. Das war gut. Aber natürlich saß der Stachel tief, dass es nicht für den letzten Schritt gereicht hat. Mit unkonventionellen, aber klugen Verstärkungen haben uns unsere Kaderplaner David Bichnashvili, Markus Klingler und Harun Yildiz vor Saisonbeginn flexibler gemacht. Durch die starke Hauptrunde haben wir frisches Selbstvertrauen bekommen und hatten in der Vergangenheit wiederholt bewiesen, dass man uns niemals abschreiben darf. Wir leben eine Never-give-up-Mentalität und sind immer gut für Mainzer Momente. Wir durften schon zuhauf magische Momente erleben bei unseren Heimkämpfen. Aber auch auswärts haben wir es immer gut hinbekommen, den Gegenwind des Publikums zu kanalisieren und die Halle wieder möglichst still zu bekommen. Das ist uns in Stuttgart wieder einmal geglückt. Daher ist es immer eine Mischung aus Fähigkeiten, Mentalität, Taktik und einem Quäntchen Glück. Das haben wir uns aber hart erkämpft: Wer in den Play-Offs keinen Kampf verliert, ist am Ende verdient Deutscher Meister.