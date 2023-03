Der hessische Ringer-Verband sucht dringend Aufsteiger

Durch die vielen neu gemeldeten Teams, die in der Verbandsliga als unterster Klasse loslegen müssen, sollen gemäß Statuten und Vorstellungen des Vorstands mehrere Mannschaften jetzt noch aufsteigen. Im KSV Wiesbaden, der RWG Alzenau/Kahl, dem RV Haibach und dem AC Eiche Hanau sollen die Zweit- bis Fünftplatzierten der vorigen Verbandsliga-Runde in der Saison 2023 in der Landesliga ran. Landesliga-Vizemeister RSV Elgershausen hat sich auf eigenen Wunsch in die Verbandsliga zurückgestuft. Der Landesliga-Dritte TSV Gailbach II und der Landesliga-Vierte SG Arheilgen sollen hoch in die Hessenliga. Hessenliga-Vizemeister ASV Frankfurt-Griesheim soll in die Oberliga nachrücken. Gerade hinter Arheilgen, Haibach und Hanau stehen aber noch Fragezeichen. Ende März will der Verband Klarheit haben und dann auch die Kampfpläne herausgeben.