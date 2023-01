Der Titeltraum lebt: ASV Mainz zieht ins Finale ein

Aschaffenburg. Jubel im Lager des ASV Mainz 88: Die Bundesliga-Ringer stehen wie schon im Vorjahr im Endkampf um die deutsche Meisterschaft. Nach dem 17:14 im Hinkampf entschieden die Rheinhessen auch den Rückkampf beim SC Kleinostheim mit 15:12 für sich. Die 88er treffen im Finale damit auf den ASV Schorndorf, der überraschend Titelverteidiger Wacker Burghausen ausschaltete. Der Hinkampf steigt am 4. Februar in Mainz, die Entscheidung fällt eine Woche später in Baden-Württemberg. In der Frankenstolz Arena in Aschaffenburg drehten die Mainzer, die ihren vierten DM-Titel nach 1973, 1977 und 2013 anstreben, am Samstagabend einen 7:12-Rückstand, durften am Ende vor 2000 Zuschauern ausgelassen jubeln.