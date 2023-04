Die SG Arheilgen ist letzter "Zwangsaufsteiger"

Besonders die SG Arheilgen - Heimatverein des HRV-Präsidenten Karl Rothmer - sträubte sich am längsten gegen den ungewollten Aufstieg von der Landes- in die Hessenliga. "Ich verstehe natürlich die Not des HRV", sagt Jürgen Werkmann, Abteilungsleiter der SGA-Ringer. Es sei ein "Dilemma", weil man dem Verband natürlich helfen, gleichzeitig aber in einer sportlich machbaren Klasse kämpfen wolle. "Die Entwicklung unserer Sportler hat in den vergangenen drei Jahren stagniert. Wir fürchten, dass die Hessenliga für uns zu stark ist, einige Ringer die Lust verlieren und uns der Aufstieg auf die Füße fällt." Zudem muss in der Hessenliga eine Gewichtsklasse mehr (neun gegenüber acht in der Landesliga) besetzt werden. Letztlich ließen sich die Arheilger aber überreden.