Ein junger Darmstädter schreibt Geschichte

Am Montagabend empfingen 30 Fans den jungen Helden mit Plakaten am Frankfurter Flughafen. Ansonsten gab es keine große Sause, "meine Frau hat aber gut gekocht", scherzt Vater und Förderer Vitali Wagin, der auch Freistil-Landestrainer des Hessischen Ringer-Verbandes ist. In dessen Nachwuchsleistungszentrum in Aschaffenburg trainiert Manuel Wagin ebenso wie im Rimbacher Vereinstraining und am Bundesstützpunkt in Heidelberg.