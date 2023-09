Erste Abmeldung: Nackenheimer Ringer starten später

Wegen eines schwebenden Sozialgerichtverfahrens und damit einhergehend finanzieller Unwägbarkeiten hatten die Alemannen nach fünf Jahren Bundesliga ihre Mannschaft zu Jahresbeginn aus dem Oberhaus zurückgezogen. In der Zwischenzeit mussten sie einen großen personellen Aderlass verkraften und fangen nun noch einmal von ganz unten in der Rheinland-Pfalz-Liga an, deren sportliche Wertigkeit nicht annähernd mit der der Bundesliga vergleichbar ist. Leerlaufende Gewichtklassen bei Kämpfen und Rückzüge während der Saison sind in der untersten Ringer-Liga keine Seltenheit.