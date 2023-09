Mainzer Ringer: Wie mir Ringen half, mich zu integrieren

Herr Damankhoshk, was darf es am Frühstückstisch sein: Kaffee oder Tee?

Wobei zum Beispiel hat Ihnen das schon geholfen?

Alles, was ich im Leben erreicht habe, ist durch das Ringen gekommen. Ich bin alleine aus dem Iran nach Deutschland gekommen, da musste ich mich erst mal hier alleine ins Leben und in den Alltag kämpfen. Ich musste hier alles alleine schaffen, ohne Geld teilweise. Ich musste mich in dem neuen Land zurechtfinden, musste mir eine Arbeit suchen und Deutsch lernen. Ich denke, wenn ich kein Ringer wäre, hätte ich das alles nicht geschafft. Sowohl in Berlin und in Mainz haben mir meine Vereine hierbei sehr viel geholfen.