Ringen für Anfänger: Das Wichtigste vor dem Mainzer Finale

Mainz. Wem bislang die Berührungspunkte zum Ringen gefehlt haben, der hat nun die perfekte Gelegenheit, sich mit der Sportart erstmals zu beschäftigen. Schließlich steht im ASV Mainz 88 eine Mannschaft aus der Region im Bundesliga-Finale. Am Samstag, 19.30 Uhr, empfangen die 88er den ASV Schorndorf zum Hinkampf in der Mombacher Sporthalle am Großen Sand. Wer die Finalkämpfe in vollen Zügen genießen will, sollte wissen, wie ein Ringkampf abläuft, was die Besonderheiten des Mannschaftsringens sind und wie letztlich der Deutsche Meister ermittelt wird.