Ringer-Finale: ASV Mainz 88 empfängt ASV Schorndorf

Pure Ekstase: Die 88er feiern Timur Bizhoev (oben rechts), der mit seinem Sieg den Final-Einzug in der Saison 2021/22 klarmacht. (Archiv) (© Ralph Steinemann)

Pure Ekstase: Die 88er feiern Timur Bizhoev (oben rechts), der mit seinem Sieg den Final-Einzug in der Saison 2021/22 klarmacht. (Archiv) (© Ralph Steinemann)

Am Samstag empfangen die 88er den ASV Schorndorf zum Final-Hinkampf. Was man über die Schwaben wissen muss und wieso die Mainzer gute Erinnerungen an sie haben.