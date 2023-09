SG Arheilgen überrascht zum Auftakt

80 zahlende Zuschauer zeugten in der Groß-Zimmerner Athletenhalle davon, dass das Umfeld das Comeback des AV Vorwärts mit vielen Eigengewächsen und der guten Aufbauarbeit der vergangenen Jahre honoriert. "Die Halle war brechend voll", freute sich Vorsitzender und Trainer Jens Haas. Sportlich hatten die Gastgeber einen Schock verdauen müssen, weil sich der fürs Leichtgewicht eingeplante Samuel Pelletier am Donnerstag im Training den Ellbogen angebrochen hatte. Für ihn sprang Ole Nimmerfroh ein, der seit vier Jahren keinen Kampf mehr bestritten hat, es bei seiner Punktniederlage aber trotzdem über die volle Zeit schaffte. Sein älterer Bruder Paul Nimmerfroh (Schultersieger) holte neben Lenn Weissenburger (Gegner gab auf) die Groß-Zimmerner Punkte beim 8:16 gegen den SC Großostheim II. Am kommenden Samstag kommt die Frankfurter Eintracht zum AVG - die SGE mischt in dieser Saison ebenfalls neu im Ligabetrieb mit.