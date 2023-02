Heute live: Mainzer Ringer kämpfen im Bundesliga-Finale

Mainz. Teil eins des großen Showdowns um die deutsche Meisterschaft im Ringen. Am Samstagabend (19.30 Uhr) steigt in Mombach in der Halle am Großen Sand der Hinkampf um den DM-Titel zwischen dem ASV 88 Mainz und dem ASV Schorndorf. 1400 Zuschauer werden erwartet. Sie können nicht vor Ort dabei sein? Kein Problem, wir halten Sie hier über den Abend mit unserem Ticker rund um den Kampf auf dem Laufenden.