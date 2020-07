Bezirksmeister werden ermittelt

Jetzt teilen:

DILLENBURG - (red). Wie Bezirksschützenmeisterin Dunja Boch mitteilt, sollen im September einige der wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Bezirksmeisterschaften nachgeholt werden. Die Vereine werden gebeten, sich bis zum 15. August anzumelden. Geschossen wird KK-Auflage am 12. und 13. September in Erdbach, die Sportgewehrschützen (20. September) und KK-Liegend (26. und 27. September) kämpfen in Steindorf um die Titel.

Die Standardpistolenmeisterschaften sind für den 12. und 13. September in Schönbach geplant. Die Schützen mit der GK-Pistole tragen ihre Wettkämpfe an den Wochenenden des 19. und 20. Septembers sowie des 26. und 27. Septembers in Dillenburg aus. Da in dieser Saison keine weiterführenden Meisterschaften ausgetragen werden, findet kein Vorschießen und kein Qualifikationsschießen statt.