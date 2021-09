Nachwuchs aus Mademühlen gewinnt weitere DM-Medaillen

Jetzt teilen:

DRIEDORF/SANKT ANDREASBERG - Der zweite Teil der Deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon in Sankt Andreasberg (Harz) ist für Marvin Güttler und Johanna Thielges vom SV Mademühlen ähnlich erfolgreich verlaufen wie der erste. Marvin Güttler gewann in der Jugendklasse in der Disziplin Sprint Silber, ebenso mit der Staffel. Johanna Thielges platzierte sich ebenfalls in der Jugendklasse in den Top Ten, gewann außerdem mit der Staffel Team-Bronze.

1,1 Sekunden fehlen

zu Einzel-Bronze

In der Disziplin Sprint waren drei Kilometer und zwei Schießeinlagen zu absolvieren. Marvin Güttler kam nach 12:09,3 Minuten ohne Schießfehler und als Zweiter der 13 Starter ins Ziel, neun Sekunden nach dem überragenden Biathleten dieser Altersklasse, Alexander Finze vom Skiclub Köthen.

Alexander Finze gewann außerdem die Einzeldisziplin über fünf Kilometer, die mit vier Schießeinlagen verbunden war. Marvin Güttler leistete sich drei Schießfehler und landete nach 23:19,6 Minuten mit 1:52,6 Minuten Rückstand auf den Sieger auf Rang vier. Der Rückstand auf Bronze betrug 1,1 Sekunden.

Im Team mit den Hessen Niclas Nägler (13:20,8 Minuten) und Jan Tempelfeld (13:00,2 Minuten, beide vom SV Laubach) wurde Marvin Güttler (12:09,4 Minuten) in der Gesamtzeit von 38:30,4 Minuten Staffel-Zweiter. Der Rückstand auf den Sieger betrug drei Sekunden.

Johanna Thielges wiederum kam in der Disziplin Sprint nach 16:23.9 Minuten als Zehnte im 13er-Feld ins Ziel. Fünf Schießfehler ließen den Rückstand auf Siegerin Marielle Elfers (USK Gifhorn) auf 2:55,5 Minuten wachsen.

Über die Schießfehler fiel auch im Einzel die Entscheidung über den Titelgewinn: Elfers musste Greta Thieke (24:38,3, ein Schießfehler) den Vortritt lassen. Johanna Thielges landete mit zehn Fehlern und der Gesamtzeit von 30:14 Minuten auf Rang zehn.

Johanna Thielges gewinnt Bronze mit der Staffel

In der Staffel wiederum wurde Johanna Thielges (16:23,9 Minuten) Dritte. Sie startete gemeinsam mit Ylenia Haedicke (SV Laubach, 16:34,7 Minuten) und Lina Niebling (SV Rengersfeld, 13:57,9 Minuten). Die Gesamtzeit: 46:56,5 Minuten.