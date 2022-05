Primus erweist sich als zu stark

Jetzt teilen:

ESCHENBURG - In der Freie-Pistole-Oberliga West hat der SV Simmersbach in der Besetzung Armin Schneider (244 Ringe), Stefan Welsch (197) und Sascha Losert (229) erwartungsgemäß bei Halbzeitmeister Dasbach nichts zu bestellen gehabt. Die Gäste verloren mit 670:730 Ringen. Dasbach trat mit Halil Karaca (255), Jörg Bommersheim (245) und Hans-Peter Gugger (230) an.

Schießen

Freie Pistole, Oberliga

Dietkirchen - Beuern 723:708

Wehen - Rückingen 671:733

Dasbach - Simmersbach 730:670

1. SV Dasbach 5 3795 10:0

2. SV Rückingen 5 3659 6:4

3. SV Wehen 5 3564 6:4

4. SV Simmersbach 5 3504 4:6

5. SV Dietkirchen 5 3591 4:6 6. SV Beuern 5 3254 0:10

Die erfolgreichsten Schützen: Halil Karaca (Dasbach) 255, Thomas Harbach (Rückingen), Nadine Groh (Dietkirchen), Thomas Überall (Beuern) je 348, Jörg Bommersheim (Dasbach) 245, Armin Schneider (Simmersbach) 244.

Die nächsten Wettkämpfe: Wehen - Dietkirchen (28. Mai), Simmersbach - Beuern, Dasbach - Rückingen (beide am 29. Mai).