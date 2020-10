Zwei Luftgewehr-Bundesliga: Saison ist für den SV Erdbach abgesagt

Das Zweitliga-Team des SV Erdbach, v. l. Irina Lauer, Anne Schäfer, Melina Gwiazdowski, Lena Beul und Fabienne Plaum, hatte sich nach dem Titelgewinn in der Hessenliga so sehr auf seinen Zweitliga-Start gefreut. Doch die Bundesliga-Saison ist abgesagt worden. Alle fünf Schützinnen sind theoretisch für einen Start in den tieferen Mannschaften des SV Erdbach verfügbar. Das Problem: Auch in diesen Teams gibt es Leute, die nach mehr als einem halben Jahr Wettkampfpause endlich wieder schießen wollen. Foto: Heiko Thielmann