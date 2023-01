Letzte Zehnerserie sichert Marcus Eichhorn den Titelgewinn

Für die Platzierung in dieser Klasse musste die letzte Zehnerserie herangezogen werden. Eichhorn lag mit 88:87 Ringen knapp vorn und wurde Bezirksmeister. Die klassenübergreifend höchste Ringzahl in Schönbach schoss Thomas Rink (367) vom SV Kölschhausen. Er trat in der Herrenklasse III an. Mehr als 360 Ringe erzielten außerdem Günter Vogt (362/Steindorf, Herren III) und Colin Hilk (362/Ballersbach, Junioren II).