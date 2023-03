Olympiasieger Chad le Clos: Erst Rekorde, dann Autogramme

Chad, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung hier in Wetzlar?

Alles in allem war es in Ordnung. Ich merke, dass meine Form von Woche zu Woche besser wird. Ich möchte mich unbedingt für die WM qualifizieren. Die 100 Meter Schmetterling waren schon ganz gut. Die 200 Meter Schmetterling direkt danach etwas hart (lacht), aber wie die 50 Meter Schmetterling am Schluss schon okay. Ich brauche solche Wettkämpfe, um fit zu werden.