Schwimmen in der Corona-Krise: Gastautor Uwe Hermann beleuchtet die Situation

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UNSER GASTAUTOR
Uwe Hermann wohnt in Linden und ist seit 2005 Schwimmtrainer des TV Wetzlar. Der 40-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder Von Beruf ist Hermann Fachangestellter für Bäderbetriebe.
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