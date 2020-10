TV Wetzlar: Training mit der Schwimm-Elite

Konnte am Magdeburger Olympiastützpunkt mit den Top-Schwimmern trainieren: Niklas Römer vom TV Wetzlar. Foto: Uwe Hermann

WETZLAR/MAGDEBURG - Rund 150 Kilometer liegen hinter Niklas Römer und Moritz Wrzesniewski vom TV Wetzlar - zurückgelegt im Schwimmbecken am Olympiastützpunkt in Magdeburg. Mit dabei: Florian Wellbrock, Weltmeister über 1500 Meter Freistil. Rob Muffels, Weltmeister im Freiwasserschwimmen. Sarah Köhler, Weltrekordlerin über 1500 Meter Freistil auf der Kurzbahn und Sharon von Rouwendaal - Olympiasiegerin über 10 000 Meter im Freiwasserschwimmen. In der Elbeschwimmhalle gingen die beiden heimischen Schwimmer zweimal täglich mit den internationalen Topstars ins Schwimmbecken. "Das war schon toll mit Florian und den anderen zu trainieren", so die beiden Aktiven des TVW.

Das Training in Magdeburg wurde geleitet von Trainer Stefan Döbler, der vor zehn Jahren als Landestrainer in Hessen gearbeitet hat. "Darüber ist der Kontakt auch zustande gekommen und wir konnten das Trainingslager für Niklas und Moritz absprechen", erklärte TVW-Cheftrainer Uwe Hermann, der zusammen mit Trainerin Hannah Ney die Woche in Magdeburg mit am Beckenrand stand. "Nicht nur im Wasser war viel Klasse unterwegs, auch das Niveau der Trainer war enorm hoch und wir konnten einiges mit nach Hause nehmen", so Hermann. Mit Dagmar Hase, 1992 Goldmedaillengewinnerin über 400 Meter Freistil in Barcelona, haben die Magdeburger eine Olympiasiegerin für den Nachwuchs am Becken stehen. Norbert Warnatzsch, der Britta Steffen 2008 zu zwei Olympischen Goldmedaillen führte, und Bundestrainer Bernd Berkhahn sind für die Topschwimmer um Weltmeister Wellbrock zuständig.

Zwei Bestzeiten im

abschließenden Wettkampf

Für Römer und Wrzesniewski war es eine Reise, die sich gelohnt hat. "So viel haben wir vorher noch nicht im Wasser zurückgelegt, aber eigentlich hat das sehr gut geklappt und wir uns immer noch gut gefühlt", so der Wettenberger Niklas Römer. Den Abschluss des Programms bildete ein Wettkampf in Halle (Saale). Dort ging es nach dem Trainingslager direkt zur Formüberprüfung. Römer überzeugte dabei mit neuer Bestzeit von 58,54 Sekunden über 100 Meter Freistil. Teamkollege Moritz Wrzesniewski legte noch eine Schippe drauf, schlug in 57,70 Sekunden als Dritter an. In 4:20,63 Minuten über 400 Meter Freistil schaffte Römer als Zweiter den Sprung auf das (imaginäre) Siegertreppchen. Wrzesniewski sicherte sich zudem als Dritter über 100 Meter Schmetterling (1:06,30 Minuten) Bronze.