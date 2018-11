Von Volkmar Schäfer

„Ausgelassen, fröhlich, befreiend“

Fußball Allrounder Max Schneider über das Ende der Sieglos-Serie des SC Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes Die Bilanz der letzten Wochen schrieb sich eigentlich gar nicht so schlecht. Doch mit der Flut an Unentschieden kam der SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga kaum vom Fleck.

