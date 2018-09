Nach dem Schlusspfiff fielen sich die Kicker aus dem Haigerer Stadtteil jubelnd in die Arme. Kein Wunder, denn durch den Sieg gegen das Kellerkind aus der Gemeinde Dorndorf kletterten die von Tobias Danecker trainierten Langenaubacher vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz. „Das haben wir uns verdient, wir waren über 90 Minuten lang die tonangebende Mannschaft. Läuft beim SSV“, lachte Danecker nach dem Schlusspfiff.

Der erste Durchgang gab zumindest zu Beginn Anlass zur Hoffnung, dass den Zuschauern ein spannendes Spektakel geboten werden würde. So starteten die „Aubauer“ mit einem Eckball von Michael May, den Innenverteidiger Niklas Zeller nach nicht einmal zwei Minuten nur knapp am gegnerischen Gehäuse vorbeiköpfte.

Diese Szene sollte allerdings bis zur 37. Minute der einzige Höhepunkt bleiben. Beide Mannschaften waren darum bemüht, die eigene Defensive zu stabilisieren, weshalb herausgespielte Offensivaktionen Seltenheitswert hatten. Langenaubach hatte zwar noch durch Paul Wadolowski, den spielenden Co-Trainer, und Michael May druckvolle Standards zu verzeichnen, die allerdings allesamt die letzte Präzision vermissen ließen. Stattdessen wurden die langen Bälle, die beide Teams aus der eigenen Defensivreihe nach vorne schlugen, zumeist leichte Beute für die gegnerische Verteidigung.

Der zweite Höhepunkt des ersten Abschnitts ereignete sich acht Minuten vor dem Seitenwechsel: Die Gastgeber hatten nach einem Ballgewinn schnell umgeschaltet und Temel Uzun auf dem rechten Flügel auf die Reise geschickt. Dieser lief seinen Bewachern davon und spielte das Leder quer in den Strafraum, wo Leon Kunz jedoch einen Schritt zu spät kam und auch Sebastian Schneider den anschließenden Abpraller nicht verwerten konnte.

Überlegene Platzherren müssen am Ende zittern

Die zweite Hälfte hatte es dafür in sich – und startete direkt mit einem Tor. Nach einem Stockfehler von Zeller rutschte das Leder zu Dorndorfs Mario Großmann durch, der den Ball mehr schlecht als recht ins Netz wurschtelte (47.). Langenaubach brauchte einen Moment, um sich von diesem Schock zu erholen, wurde nun jedoch offensiv zwingender. Nachdem Sebastian Schneider nach etwas weniger als einer Stunde noch mit seinem Schuss vom linken Strafraumeck keinen Erfolg gehabt hatte, fand der Stürmer kurz darauf von fast identischer Position seinen Mitstreiter May, der zum 1:1 ausglich (60.).

Sechs Minuten später spielte Wirbelwind Uzun seinen Gegenspieler im Strafraum schwindelig und netzte zum 2:1 ein. Die Blau-Weißen hätten ihre Führung sogar noch ausbauen können, doch Kunz traf den von Schneider quergespielten Ball nicht richtig und vergab dadurch die Chance zur Entscheidung (83.), wodurch die Platzherren bei einem nur wenige Zentimeter über das Tor rauschenden Abschluss von Mohammed-Reza Katzerooni noch einmal zittern mussten. „Wenn man ehrlich ist, kam von Dorndorf nach unserem Tor nicht mehr viel. Aber dennoch musst du dann hinten immer ein bisschen zittern. Jetzt sind wir gerüstet für die kommende Woche, in der wir gegen Breidenbach und Bicken gleich zwei Derbys haben“, meinte Danecker.

Langenaubach: Fünfsinn – Buhl, Müller, Zeller, Göbel – Paul Wadolowski, Hartmann – Schneider – Kunz (82. Damar), May – Uzun (79. Dincer).

Dorndorf: Kremer – Wilhelmy, Blättel, Schneider, Fujita – Reifenberg, Henkes, Mansour, Katzerooni (90. Weyer) – Großmann (82. Schmidinger), Rodrigues Lima.

Schiedsrichter: Rolbetzki (Marburg) – Zuschauer: 120 – Tore: 0:1 Großmann (46.), 1:1 May (60.), 2:1 Uzun (66.) – gelbe Karten: Katzerooni, Henkes, Blättel (Dorndorf).