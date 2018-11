Von Volkmar Schäfer

„Mental für alles bereit“

Handball Flensburgs Torhüter Benjamin Buric trifft auf seine alte Liebe HSG Wetzlar

Flensburg Am Mittwoch Champions League gegen Pick Szeged, am Freitag ein TV-Dreh mit der ARD und die Weihnachtsfeier im Kreise der Mannschaft, schließlich am Sonntag das Wiedersehen mit der alten Liebe: Ruhe ist für Benjamin Buric kurz vor Weihnachten ein Fremdwort.

