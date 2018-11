Von Arne Wohlfarth

„Till haben damals alle geliebt“

Handball Berlins Trainer Velimir Petkovic über das Duell gegen die HSG Wetzlar und den jungen Klimpke

Wetzlar/Berlin Mit 62 Jahren ist Velimir Petkovic der älteste Trainer in der Handball-Bundesliga. Das, was derzeit bei den Füchsen Berlin passiert, hat der gebürtige Bosnier in seiner Karriere aber noch nie erlebt.

Copyright © mittelhessen.de 2018