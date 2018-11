Von Frank Losert

„Was wir momentan leisten, ist absolut geil“

Fußball Hessenliga: Hünfelder SV – SC Waldgirmes 0:4 (0:3) / Tolga Duran und Nicolas Strack eröffnen den Torreigen früh

HÜNFELD Der SC Waldgirmes hat sein letztes Auswärtsspiel in diesem Jahr gewonnen. Nach einer taktisch und läuferisch starken Vorstellung siegten die Lahnauer am Samstag in der Fußball-Hessenliga beim Aufsteiger SV Hünfeld verdient mit 4:0 (3:0).

