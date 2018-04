„Wir haben ohne Abwehr gespielt“

Von Arne Wohlfarth

Ludwigshafen Manchmal ist es eine einzelne Aktion, die ein ganzes Handballspiel gut beschreibt. Moritz Lambrecht, der Abwehrstratege des TV Hüttenberg, hatte in der 52. Minute endlich mal einen Ball klug abgefangen. Das Tor der Eulen Ludwigshafen war leer. Lambrecht prellte noch drei Mal, knickte kurz hinter der Mittellinie leicht nach rechts ab und warf – 20 Zentimeter am Gehäuse vorbei.

„An solchen Tagen kommt alles zusammen“, seufzte TVH-Trainer Emir Kurtagic hinterher. Er dachte nicht nur an diese Szene. Zigfach lief es bei den Blau-Weiß-Roten nicht so, wie in den vergangenen Wochen. Am Ende stand in diesem Kellergipfel der Bundesliga eine 28:32 (12:16)-Niederlage. Die Gastgeber feierten den Sprung auf den Nicht-Abstiegsplatz, die Gäste traten als neues Schlusslicht die Heimreise an.

Die Hüttenberger haben am Sonntagmittag einen herben Rückschlag kassiert, geben sich aber vier Spieltage vor Schluss noch längst nicht auf. „Es ist noch alles drin für uns“, meinte Lambrecht kurz nach dem Abpfiff. „Wir haben noch drei Heimspiele. Wenn wir zwei davon gewinnen, dann halten wir die Klasse“, gab sich Mittelmann Dominik Mappes ebenso kämpferisch.

Als der künftige Erlanger zum 2:2 traf (5.), war auf Seiten der Gäste noch alles im grünen Bereich. Doch es entwickelte sich eine erste Hälfte, in der es der TVH nie schaffte, an sein Leistungsoptimum heranzukommen. In der Deckung verlor er viel zu viele Zweikämpfe. Im Angriff unterliefen ihm zu viele technische Fehler. Über Ragnar Johannsson wurde nach dessen blauer Karte in der Vorwoche gegen Erlangen und dem Freispruch am Donnerstag viel gesprochen – dem Isländer schien das zuzusetzen. Dem 27-Jährigen gelang zunächst nichts. Seine Würfe waren zu schwach und seine Pässe kamen teilweise nicht an. Weil auch sein zwischenzeitlich eingewechselter Vertreter Jan Wörner überhaupt keine Impulse setzen konnte, litten die Hüttenberger unter einer schwachen rechten Rückraumseite und lagen nach 20 Minuten mit 5:11 zurück. „Wir hatten zu viel Respekt – warum auch immer“, grantelte Mappes.

Es war aber auch schwer, in der tollen Atmosphäre in der Ludwigshafener Ebert-Halle kühlen Kopf zu bewahren. „Das habe ich in dieser Form so auch noch nicht erlebt“, schwärmte Eulen-Chefcoach Benjamin Matschke. Und der studierte Pädagoge ist schon lange im Clubb: sieben Jahre als Spieler und nun schon in der dritten Saison als Trainer. Doch das Pfälzer Publikum wusste, um was es in diesem Duell geht. „Wir dürfen weiter träumen“, freute sich Matschke hinterher. Der 35-Jährige musste aber während der Partie trotz des zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Vorsprungs (16:10, 29.) noch einmal bangen. Denn seine Mannschaft bekam Mitte der zweiten Halbzeit ein paar Probleme.

Nach schwacher erster Hälfte leisten sich die Gäste in der entscheidenden Phase zu viele Fehler

Die Hüttenberger, bei denen Johannsson nach Wiederbeginn endlich in Form kam, verkürzten auf 21:23 (46.), schafften es aber nicht, das Blatt zu wenden. Immer wieder kamen die Ludwigshafener zu viel zu einfachen Torerfolgen. Insbesondere Linkshänder David Schmidt war nicht unter Kontrolle zu kriegen. Nicht von Christian Rompf, nicht von Johannes Klein und auch nicht von Moritz Lambrecht, der den zukünftigen Stuttgarter nicht zu packen bekam, wenn der 24-jährige Halbrechte den Weg über die Mitte suchte. Und weil die Torhüter Matthias Ritschel und Fabian Schomburg zwar immer wieder mal freie Würfe großartig parierten, aber gegen die Versuche aus dem Rückraum viel zu selten zur Stelle waren, hielten die Gastgeber ihren Kontrahenten auf Distanz. „Wir haben ohne Abwehr gespielt“, meckerte Kurtagic, dem nach etwas mehr als 18 Minuten mit Moritz Zörb eine weitere Deckungsalternative weggebrochen war. Der Kreisläufer griff unglücklich in den Wurfarm von Gunnar Dietrich und sah Rot.

Auch wenn nur wenig zusammenlief, so boten sich den Gästen dennoch Chancen. Mappes warf beim Stand von 24:27 in Überzahl völlig freistehend an den Pfosten, wenige Sekunden danach passierte Lambracht das Malheur mit dem Fehlwurf aufs leere Tor. Als dann David Schmidt das 28:24 (52.) erzielte und Daniel Wernig im Gegenzug mit einem Siebenmeter an Kevin Klier scheiterte, war das Kellerduell gelaufen. Die Pfälzer feierten. Lautstark. Und das schon in der Schlussphase der Partie und auch noch Stunden nach dem Abpfiff im Sonnenschein vor der Halle.

Die Pfalz trauert seit Freitagabend mit dem 1. FC Kaiserslautern, der aus der 3. Fußball-Liga abgestiegen ist. Aber sie träumt seit Sonntag mit den Eulen Ludwigshafen vom Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga. „Danke für den tollen Tag“, sagte Benjamin Matschke.