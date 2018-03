1:2 gegen Herford

Stattdessen kassierten die Domstädterinnen in der Partie, die über drei Mal 30 Minuten ausgetragen wurde, zwei Gegentreffer durch Distanzschüsse und mussten sich mit 1:2 geschlagen geben. „Die Herforder haben das clever gemacht. Wir dagegen haben in der Anfangsphase, aber auch danach zahlreiche Hochkaräter augelassen“, blickte Mohr zurück. Der FSV ging trotzdem durch Rebecca Konhäuser nach 25 Minuten mit 1:0 in Führung und verlor auch durch die vielen Spielerwechsel nicht seinen Rhythmus. Aber der Nord-Zweitligist aus Westfalen schlug seinerseits zwei Mal eiskalt zu und gewann mit 2:1. (vs)