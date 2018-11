Von Stephan Weidemeyer

30 Punkte von John Bryant

Basketball Gießen hält bei Tabellenführer München lange mit

München Die Münchner Bayern sind auch in der Basketball-Bundesliga schlagbar. Aber nur von Kontrahenten, die 40 Minuten hochkonzentriert agieren. Was den Gießen 46ers am Sonntag 5011 Zuschauern im Audi Dome nicht gelang.

Copyright © mittelhessen.de 2018