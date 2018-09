Von Jens Kauer

Abenteuer Bundesliga endet

TURNEN KTV Obere Lahn zieht sich am Saisonende zurück

Biedenkopf Die Turner der KTV Obere Lahn werden in diesem Herbst ihre letzten Wettkämpfe in der 1. Bundesliga bestreiten. Der Verein ließ am Mittwoch verlauten, dass er seine Mannschaft am Ende dieser Saison, seiner siebten im Oberhaus der Deutschen Turnliga, zurückziehen wird.

