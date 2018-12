TSV Stadtallendorf

Abschluss in Freiburg

STADTALLENDORF Im Möslestadion in Freiburg steht am Samstag (14 Uhr) für Eintracht Stadtallendorf die letzte Partie des Jahres 2018 in der Fußball-Regionalliga Südwest auf dem Programm.

Copyright © mittelhessen.de 2018