Von Sven Jessen

Als sie alle noch junge Löwen waren

Fußball Wiedersehen in Haiger

Haiger „Am Sonntag schließt sich der Kreis.“ So stellt es sich Jürgen Weil zumindest vor. Am Rande des DFB-Pokalspiels zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem FC Augsburg will der Offdillner mit Gästetrainer Manuel Baum und dessen „Co“ Michael Wimmer ein Wiedersehen feiern.

Copyright © mittelhessen.de 2018